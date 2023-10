Opere in mattoncini LEGO®: inaugurata in provincia di Bergamo la più grande mostra d’Europa

A pochi passi da Brescia, nella città di Orio al Serio, Bergamo, c’è una mostra straordinaria che sta attirando visitatori di tutte le età: una collezione unica di opere realizzate con mattoncini LEGO®. Questa esposizione, la più grande d’Europa, si tiene presso l’Oriocenter e sarà aperta al pubblico fino al 25 febbraio 2024, con orario continuato dalle 9:00 alle 22:00. L’ingresso varia da 10 euro nei giorni feriali a 11 euro nei weekend e nei giorni festivi, con offerte speciali per combo e gruppi.

La mostra LEGO® all’Oriocenter offre un’esperienza unica che attrae una vasta gamma di visitatori, dai bambini agli adulti. Questi mattoncini, nati più di 90 anni fa, hanno il potere di affascinare e ispirare l’immaginazione in tutto il mondo, superando confini culturali e generazionali. Questa esposizione eccezionale occupa oltre 1.600 metri quadrati e vanta più di 100 modelli, per un totale di 8 milioni di mattoncini LEGO®.

Tra le incredibili opere in mostra, spicca il più grande Titanic del mondo, un’opera imponente in scala 1:25, che si estende per 11 metri in lunghezza e si erge a quasi 3 metri d’altezza. Questa riproduzione accurata non trascura i dettagli interni, consentendo ai visitatori di esplorare la vita a bordo della nave. Inoltre, la facciata del Duomo di Milano è stata ricreata con oltre 100.000 mattoncini LEGO®, catturando i dettagli architettonici in scala 1:24. La piazza circostante è stata parzialmente costruita, creando un’atmosfera accogliente.

Gli appassionati di Star Wars™ troveranno una zona speciale dedicata a questa saga, con 100 modelli che includono navi, scene, personaggi, armi e battaglie iconiche. Gli amanti delle fiabe possono immergersi in un mondo di colori e gioia, con modelli che rappresentano il villaggio dei Puffi, castelli Disney® e altre opere ispirate a Lo Hobbit™, Il Signore degli Anelli™ e Harry Potter™.

Un’intera area è dedicata agli strumenti musicali, compresi chitarre, trombe, batterie, fisarmoniche e violini realizzati con mattoncini LEGO®. La mostra presenta anche un modello funzionante del galeone Neptune, costruito per il film “Pirati” di Roman Polanski.

Non mancano le opere dedicate al mondo dell’arte e della scienza. La Montagna Solitaria di Erebor, un importante luogo d’azione ne “Lo Hobbit,” è stata accuratamente rappresentata in un modello alto 205 cm, realizzato con oltre 120.000 mattoncini LEGO®.

Per gli amanti della scienza, ci sono modelli LEGO® che rappresentano il corpo umano, rendendo lo studio della biologia educativo e divertente. E per i fan dei supereroi, figure in scala 1:1 di Thor™ e Captain America™ sono esposte per creare ricordi indelebili. Un Fun Park offre un’area in cui sia adulti che bambini possono costruire e giocare con i mattoncini LEGO®. La mostra LEGO® all’Oriocenter è davvero un’esperienza imperdibile, un viaggio attraverso l’arte, la storia, la fantasia e la scienza, tutto realizzato con l’iconico gioco dei mattoncini LEGO®.