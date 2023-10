Final Fantasy 7 Rebirth: tutti i personaggi dispongono di attacchi combinati con ogni alleato

In Final Fantasy 7 Rebirth ogni personaggio avrà la possibilità di sfoderare attacchi combinati con ogni singolo alleato. Lo ha confermato il director Naoki Hamaguchi durante un’intervista concessa a RPG Fan, spiegando che tale decisione deriva dalla scelta di offrire quanta più libertà possibile ai giocatori senza alcuna limitazione.

Per rispondere in modo semplice, tutti i personaggi avranno attacchi combinati con ogni accoppiamento di personaggi. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare così è stato in parte quello di dare ai giocatori la libertà e il divertimento di scegliere, per tentativi ed errori, i loro abbinamenti preferiti o di provare abbinamenti unici che non avevano mai provato prima”, ha detto Hamaguchi.

Se avessimo fatto in modo che solo determinati personaggi fossero in grado di attaccare in sinergia, questo sarebbe andato contro l’idea di libertà e divertimento per il giocatore. Volevamo davvero mantenere l’idea di libertà per i giocatori, pur sapendo che per realizzarlo sono state impiegate molte risorse grafiche e di lavoro.”