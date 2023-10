Phyllis Coates: scomparsa la prima interprete di Lois Lane in Superman

La serie TV su Superman degli anni Cinquanta ha avuto come interprete Phyllis Coates, attrice che è da poco scomparsa all’età di 96 anni.

L’attrice Phyllis Coates ha fatto il suo debutto nel ruolo di Lois Lane nella prima stagione di Le avventure di Superman, trasmessa dal 1952 al 1958. Ma dopo 24 episodi l’interprete si è dovuta allontanare, non potendo partecipare alla seconda stagione della serie.

A succederle ci fu Noel Neill, che interpretò Lois per il resto delle stagioni, che andarono avanti fino al 1958.

La Coates aveva però già vestito i panni di Lois Lane nel 1951, nel film Superman and the Mole Men. Successivamente, nel 1994, è apparsa anche nella serie TV Lois & Clark: The New Adventures of Superman vestendo i panni di Ellen Lane, la madre di Lois.

Tra le sue altre partecipazioni possiamo menzionare The Abbott and Costello Show, The Lone Ranger, e Perry Mason. Mentre sul grande schermo ha lavorato in I Was a Teenage Frankenstein, Blood Arrow, Girls in Prison, The Baby Maker e Goodnight, Sweet Marilyn.