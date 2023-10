Legge di Bilancio: stanziamento tra 3-3,5 miliardi di euro per la sanità

Nel dibattito attuale sulla legge di Bilancio, emerge un’ipotesi che prevede un finanziamento per il settore della Sanità compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro, secondo quanto riportato dall’ANSA. Questo stanziamento finanziario mira a migliorare le risorse destinate alla sanità pubblica, affrontando le sfide e le esigenze del sistema sanitario nazionale.

È importante notare che alcune fonti hanno sottolineato che non sarebbe corretto attribuire alla Nadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza) la certificazione di un taglio di 2 miliardi di euro rispetto al finanziamento del settore sanitario. Questa interpretazione errata potrebbe derivare da un malinteso riguardo ai calcoli tendenziali basati sulla legislazione attualmente in vigore. In altre parole, la cifra menzionata potrebbe rappresentare un’analisi prospettica delle spese sanitarie in base alle attuali leggi, senza costituire necessariamente un taglio effettivo.

Per approfondire ulteriormente questi temi e discutere della missione 6 relativa alla sanità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà convocato per un’audizione presso la 10ª Commissione Affari sociali e sanità del Senato. La Commissione è presieduta dal senatore Francesco Zaffini e l’audizione è prevista per martedì 17 ottobre. Durante questa audizione, il ministro Schillaci avrà l’opportunità di presentare e discutere le priorità e le strategie del Ministero della Salute per il futuro, nonché le eventuali modifiche o assegnazioni di fondi per il settore sanitario nel contesto della legge di Bilancio e del Pnrr.