Le auto “Flat Pack” fanno il loro ingresso: la Startup Svedese Luvly presenta la prima macchina “montabile”

Le innovazioni svedesi nel campo della praticità e dell’ingegneria salvaspazio non si fermano ai mobili IKEA: una startup di Stoccolma, chiamata Luvly, sta preparando il terreno per il lancio di un’auto “flat pack” in strada entro i 2024. Il modello Luvly O, un’autovettura elettrica compatta, che pesa meno 400 chili e può essere spedita in pacchi, seguendo l’esempio dell’amato gigante dei mobili. Con un’autonomia elettrica di 100 chilometri con una sola carica, la Luvly O mira a solcare le strade europee entro il 2024.

IKEA fonte di ispirazione

I progettisti di Luvly hanno dichiarato di essersi ispirati ai metodi di produzione di IKEA, puntando a creare un’auto accessibile ed economica da produrre. Tuttavia, c’è una differenza, anche abbastanza ovvia: l’auto flat (piatta) richiede un assemblaggio più complesso rispetto a un tavolo o una sedia. Attualmente, la Luvly O è progettata per essere assemblata a casa dagli acquirenti, ma le normative attuali richiedono che l’auto sia assemblata da uno stabilimento certificato.

A metà fra uno scooter con guscio e un’autovettura

Nonostante l’aspetto compatto, la Luvly O non trascura la sicurezza, con un telaio costituito da una schiuma di plastica su una lastra di alluminio imbottita. Può raggiungere la velocità massima di 90 km/h La batteria intercambiabile consente agli utenti di viaggiare fino a 100 chilometri prima di dover carcare la batteria. Sebbene l’auto, per via delle sue forme e prestazioni, possa essere paragonata a uno scooter “con un guscio”, l’amministratore delegato di Luvly sottolinea la sua idoneità per gli spostamenti a “basso rischio”, come l’attraversamento di centri abitati.

Prezzo molto accessibile

Mentre il prezzo stimato di circa 10.500 dollari potrebbe rendere la Luvly O una scelta accessibile nel mercato delle auto nuove, il suo metodo di assemblaggio potrebbe costituire un ostacolo. Tuttavia, l’innovazione delle auto “flat pack” potrebbe rappresentare il primo esempio di nuovo modo di immaginare i nostri personali mezzi di trasporto.