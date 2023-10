Grosso Guaio a Chinatown: secondo John Carpenter meriterebbe un videogioco

Oltre ad essere uno dei registi più influenti della sua generazione, John Carpenter è anche un grande appassionato di videogiochi, e ultimamente si è espresso su Grosso Guaio a Chinatown, uno dei suoi cult, che avrebbe ben visto come adattamento videoludico.

Ecco le sue parole:

Penso che Grosso Guaio a Chinatownn possa essere un videogioco divertente e spassoso. C’è anche, a proposito, un gioco di carte di La Cosa. Ci sono diversi titoli che ho realizzato che si possono prestare. In realtà esiste un gioco da tavolo di Essi Vivono. Mentre non so se ci sarebbe mai potuto essere un gioco su Il Signore del Male, non ce lo vedo.

In questi giorni John Carpenter si è espresso su alcuni titoli cinematografici recenti. Nonostante non si riesca ancora a rendere conto di averlo fatto, pare che Carpenter sia andato al cinema a vedere Barbie. Il regista di Halloween sembra però non aver ben capito il lungometraggio.

Mentre non riesce a credere alle critiche mosse su L’Esorcista – Il Credente, più che altro perché gli pare difficile che si possa fare un brutto film con il materiale de L’Esorcista originale.