Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?: trailer del nuovo film con Nicolas Cage

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano il trailer italiano di Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, la nuova dark comedy di Kristoffer Borgli – uno dei giovani talenti di Hollywood – prodotta da Ari Aster, con protagonista un sorprendente Nicolas Cage. Il film sarà presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, Grand Public, il prossimo 26 ottobre e uscirà al cinema il 16 novembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Prodotto da A24, già dal debutto al Festival di Zurigo, Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo? è stato salutato dalla critica internazionale come “una brillante black comedy”; “una narrazione creativa al suo meglio”; “una delle migliori interpretazioni di Nicolas Cage” e ha ottenuto il punteggio di 91% su RottenTomatoes. Il norvegese Kristoffer Borgli è diventato celebre per i suoi videoclip, per poi firmare “Sick of Myself”, fino a conquistare Ari Aster, che ha prodotto questo suo nuovo film, e Nicolas Cage, entusiasta di interpretare un ruolo del tutto inedito, con cui offre una delle performance più straordinarie della sua carriera.

E se all’improvviso un terzo della popolazione mondiale sognasse proprio te? Paul Matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. E dopo l’inaspettata, travolgente celebrità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto. Dallo sceneggiatore e regista Kristoffer Borgli (Sick of Myself), una commedia perfidamente divertente prodotta da Ari Aster, con Nicolas Cage in una delle sue migliori interpretazioni di sempre.

