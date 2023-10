Sciopero attori: gli Studios interrompono le trattative

Sembrava che dopo che le trattative tra gli Studios di produzione e gli sceneggiatori erano andate buon fine, anche quelle con gli attori si sarebbero concluse positivamente. E, invece, gli Studios hanno interrotto le trattative con SAG-AFTRA.

Il sindacato SAG-AFTRA ha dichiarato:

Abbiamo negoziato con loro in buona fede, nonostante il fatto che la settimana scorsa abbiano presentato un’offerta che, sorprendentemente, valeva meno di quanto avevano proposto prima dell’inizio dello sciopero. Queste aziende si rifiutano di proteggere gli artisti dalla sostituzione con l’intelligenza artificiale, si rifiutano di aumentare i salari per stare al passo con l’inflazione, e si rifiutano di condividere una piccola parte delle immense entrate che il nostro lavoro genera per loro.