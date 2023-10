La Space Force USA sospende l’uso di AI per preoccupazioni sulla sicurezza dei dati

La Forza Spaziale degli Stati Uniti ha adottato una pausa strategica nell’uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, evidenziando preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Una nota datata 29 settembre e indirizzata ai Guardians, il nome con cui la Space Force chiama la sua forza lavoro, proibisce al personale di utilizzare tali strumenti di IA, compresi i modelli linguistici, sui computer del governo fino a quando non riceveranno l’approvazione formale da parte del Chief Technology and Innovation Office della U.S. Space Force.

L’IA generativa è cresciuta rapidamente, ma ora la Space Force cerca di valutarne attentamente l’integrazione

Lisa Costa, responsabile per la tecnologia e l’innovazione, ha sottolineato il potenziale rivoluzionario dell’IA ma ha affermato che è necessario determinare il modo migliore per integrarla nei ruoli dei Guardians. Una task force sull’IA generativa è stata istituita per studiare un utilizzo “responsabile e strategico” della tecnologia. Nuove linee guida saranno annunciate nel prossimo mese.