DOMS: rimedi naturali per il dolore muscolare post-allenamento

Dopo un’intensa sessione di allenamento, è comune per gli atleti sperimentare indolenzimento muscolare, noto come “Delayed Onset Muscle Soreness” (DOMS). Questo fenomeno può tradursi in una sensazione di dolore o disagio nei muscoli, spesso manifestandosi qualche ore o persino giorni dopo l’attività fisica. Questo termine tecnico, in inglese, si riferisce a un insieme di sintomi che includono la rigidità muscolare e il disagio, noto come “Delayed Onset Muscle Soreness” (DOMS).

I DOMS sono solitamente considerati una complicazione temporanea e non grave legata all’esercizio fisico. Alcuni atleti, come i culturisti, addirittura lo considerano un segno di un allenamento efficace e mirato. Tuttavia, può essere fastidioso per chi si allena regolarmente e quotidianamente. Questi sintomi possono manifestarsi dopo qualsiasi tipo di attività motoria, che sia aerobica o anaerobica, ma sono particolarmente comuni dopo gli allenamenti che coinvolgono esercizi di forza e ipertrofia muscolare, in particolare quando si spinge i muscoli al punto di esaurimento.

È importante distinguere i DOMS dal bruciore immediato o dal torpore causato dall’accumulo di acido lattico o dalle piccole contratture muscolari. I DOMS derivano da lesioni microscopiche dei tessuti muscolari e connettivi, che spesso si verificano durante la contrazione eccentrica o isometrica. Altri fattori che possono influenzare la gravità dei DOMS includono lo stato nutrizionale e il livello complessivo di recupero dell’atleta.

Per prevenire i DOMS o ridurne l’intensità, esistono alcune strategie efficaci. Prima dell’allenamento, è essenziale eseguire un adeguato riscaldamento e defaticamento del corpo, sia per preparare i muscoli all’attività fisica che per aiutarli a recuperare dopo. Ascoltare il proprio corpo e non spingersi troppo oltre durante l’allenamento può evitare di incorrere in DOMS e possibili infortuni.

Se i DOMS si manifestano, è possibile adottare rimedi naturali per alleviare il disagio. I massaggi, ad esempio, sono utili nel rimettere in circolo i fluidi extracellulari, stimolare la circolazione e sciogliere eventuali tensioni muscolari. Inoltre, l’attività aerobica leggera subito dopo l’allenamento e il giorno successivo può contribuire a eliminare le molecole infiammatorie responsabili dell’indolenzimento.

Alcune spezie officinali antiossidanti, come l’artiglio del diavolo, lo zenzero e la curcuma, possono fornire sollievo ai muscoli dolenti. Integrarle nella dieta o utilizzarle come supplementi può contribuire a ridurre l’infiammazione e favorire il recupero muscolare.