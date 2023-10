Will Smith: Jada Pinkett Smith rivela che sono separati dal 2016

Ciò che è accaduto durante la cerimonia degli Oscar 2022, con Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock, ha avuto un nuovo risvolto: Jada Pinkett Smith ha rivelato che lei e il marito sono separati dal 2016.

La rivelazione arriva da un filmato che riguarda un programma che Jada Pinkett Smith condurrà su NBC assieme a Hoda Kotb. Ecco le sue parole:

Abbiamo scelto la separazione anziché il divorzio perché non eravamo ancora pronti. Stavamo cercando di capire come poterci relazionare tra noi due, e come presentare la cosa alle altre persone, e non lo avevamo ancora capito.

E ha continuato:

Penso che quando siamo arrivati ​​al 2016, eravamo semplicemente esausti di provare. Credo che fossimo entrambi ancora bloccati in una nostra fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona…Avevo fatto una promessa sul fatto che non ci sarebbe mai stato un motivo per divorziare. Pensavamo che avremmo lavorato su qualunque cosa. E non sono stata in grado di infrangere quella promessa.