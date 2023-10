Stranger Things: Netflix propone la serie ridoppiata da Fabio Celenza

Fabio Celenza si è cimentato in uno dei suoi nuovi ridoppiaggi, ed in questo caso al centro dell’attenzione è stata posta Millie Bobby Brown (ma non solo), con i progetti Netflix che l’hanno coinvolta: da Enola Holmes a Stranger Things.

Ecco il filmato.

Accanto a Fabio Celenza troviamo la doppiatrice Chiara Fabiano, che ha prestato la sua voce sia per le performance di Millie Bobby Brown in Stranger Things ed in Enola Holmes, che per la Mercoledì di Jenna Ortega.

Diversi sono i momenti esilaranti di questo ridoppiaggio, tra cui una scena presa da Enola Holmes in cui la protagonista si trova a prendere un treno per Bari, che però si ferma a Foggia.

Ma, essendo Chiara Fabiano anche la doppiatrice di Mercoledì, non poteva mancare un estratto dalla serie TV del personaggio della Famiglia Addams, ridoppiato.

Ricordiamo che Netflix sta realizzando una vera e propria serie di filmati che vedono protagonista Fabio Celenza con vari doppiatori, che riadattano delle scene dei loro personaggi.