Conan: Arnold Schwarzenegger rivela che il regista lo ha costretto a mordere un avvoltoio morto

Arnold Schwarzenegger ha da poco rivelato delle situazioni non positive che hanno riguardato il suo lavoro sul set di Conan il Barbaro, considerando che ha dichiarato di essere stato costretto dal regista John Milius anche a mordere un avvoltoio morto.

Ecco le sue parole:

Milius mi ha fatto fare ogni genere di cose terribili. Ho strisciato tra le rocce, ripresa dopo ripresa, finché i miei avambracci non hanno sanguinato. Sono scappato dai cani selvaggi che sono riusciti a prendermi e trascinarmi in un cespuglio spinoso. Ho morso un vero avvoltoio morto, e sono stato costretto a lavarmi la bocca con l’alcol dopo ogni ripresa. La PETA si divertirebbe molto con questa cosa. In uno dei primi giorni di riprese mi sono procurato uno squarcio sulla schiena che ha richiesto quaranta punti di sutura.