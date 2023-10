Captain America: l’iconico disegno di Rob Liefeld sarà messo all’asta

Rob Liefeld è considerato un disegnatore controverso, ma, stiamo parlando anche del creatore di figure iconiche come Deadpool. Da poco si è diffusa la notizia che l’iconico Captain America ipertrofico di Rob Liefeld sarà messo all’asta.

L’operazione verrà realizzata da Heritage Auctions il 19 novembre. Il Captain America di Rob Liefeld fu proposto nel 1996, utilizzato dal disegnatore per il suo ciclo di storie per Heroes Reborn della Marvel.

All’epoca, ed anche a distanza di anni, si tratta di un disegno che ha suscitato diverse reazioni, considerando le proporzioni esagerate del petto del personaggio.

Rob Liefeld è stato da sempre considerato un disegnatore capace di esagerare l’ipertrofia già dominante nei fumetti supereroistici anni Novanta. Ma, a suo modo, è divenuto grazie proprio a questo stile, uno degli autori più riconoscibili e caratteristici della sua generazione.

Durante l’asta del 19 novembre verranno vendute anche due tavole, realizzate sempre da Rob Liefeld, per il fumetto 100 di The New Mutants che rappresenta la prima apparizione della X-Force. Si tratta di una storia del 1991.