Neon Genesis Evangelion: Hayao Miyazaki non sopporta la serie anime

Hayao Miyazaki è conosciuto per i suoi pareri forti, anche all’interno dello stesso mondo in cui lavora. E, per questo motivo, forse non stupirà il fatto che Miyazaki non ha affatto apprezzato Neon Genesis Evangelion.

In un libro di diverso tempo fa, dal titolo Quando decisi di vivere nella Città del Ferro, Hayao Miyazaki ha dichiarato su Neon Genesis Evangelion:

Non sono riuscito a guardarne più di tre minuti. Non ho retto. Ho visto solo tre minuti ed ho capito che non ne valeva la pena. Non ho più bisogno di roba come quella. Anche se ammetto di aver pensato, soltanto guardando gli storyboard iniziali (riferendosi a Hideaki Anno ndr): “Canaglia, guarda che casino hai combinato”. [ride] Quando ho sentito che nominava gli “angeli’”, ho pensato si fosse cacciato dentro un bel guaio, ma per fortuna è finita.

E sul film di Neon Genesis Evangelion ha dichiarato, parlando di ciò che ha riferito allo stesso Anno:

Era davvero in difficoltà, gli ho consigliato di scappare. Gli ho detto che non avrebbe dovuto farlo, perché mi ha fatto presente che in realtà non ne aveva voglia. Per esperienza, capisco subito quando una persona ha già detto tutto ciò che aveva da dire. Pensando a cosa si prova a continuare per poter vendere, anche quando si ha esaurito il materiale, conviene scappare, se si ha voglia di continuare a creare.

Le parole di Miyazaki sono state una risposta al fatto che nello Studio Ghibli ci fossero diversi appassionati di Evangelion. Ed anche per quanto riguarda Ghost in the Shell il regista non si è espresso in maniera molto favorevole.