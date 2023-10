Il razzo spagnolo Miura 1 raggiunge con successo lo spazio

La startup spagnola PLD Space ha effettuato un nuovo lancio di prova del suo razzo riutilizzabile Miura-1 dopo un precedente tentativo fallito a giugno. Progettato e costruito dall’azienda di Elche PLD Space e chiamato con il nome di una razza di tori da combattimento, il Miura 1 riutilizzabile è stato lanciato alle 2.19 del mattino di sabato 7 ottobre dalla base militare di Médano del Loro a Huelva, nel sud della penisola spagnola, dopo due missioni interrotte a maggio e giugno. Il razzo, alto come un edificio di tre piani, è il primo lancio completamente privato in Europa.

PLD Space Fa Storia: Primo Razzo Lanciato dall’Europa Continentale

L’obiettivo principale di questo primo volo, il cui progetto è iniziato a Elche, Alicante, nel 2011 con 3.000 euro e che ora si traduce in tre sedi e più di 130 dipendenti, è quello di verificare il funzionamento delle tecnologie chiave in volo. Il Miura-1 può trasportare carichi utili fino a 100 kg e rappresenta un passo significativo per l’Europa nel campo dei lanciatori di piccoli satelliti. Il successo del nuovo lancio segna la prima volta che un razzo si alza in volo dall’Europa continentale al di fuori della Russia, consolidando la posizione della PLD Space nel mercato emergente dei lanciatori spaziali.