Barbie: la produzione non voleva la canzone “I’m just Ken”

Ecco cosa ha dichiarato Greta Gerwig sulla scena di Barbie in cui Ryan Gosling canta I'm just Ken.

Sembra che Greta Gerwig abbia dovuto lottare per poter tenere la canzone “I’m just Ken” durante la produzione di Barbie. Secondo quanto riferito dalla stessa regista, i produttori sembravano non capire lo scopo del pezzo musicale.

Ecco le parole di Greta Gerwig a riguardo:

Nella sceneggiatura c’era semplicemente scritto: “E poi diventa un balletto da sogno e lo risolvono attraverso la danza”. C’è stato un grande incontro con la produzione in cui mi è stato chiesto se avessi veramente bisogno di una scena del genere. E io ho pensato: “Sì, ne ho bisogno”. Mi dicevano: “Cosa intendi? Che cos’è un balletto da sogno?” E io ho pensato: “Un balletto da sogno? Da dove comincio!'”

Ed ha aggiunto:

Se la gente si trovasse una scena del genere dentro Singing in the Rain, penso che la cosa non creerebbe problemi. Penso che le persone capirebbero di cosa si tratta. Quindi quello era il grande punto di riferimento. Anche se tutto mi sembrava giusto e mi dava così tanto entusiasmo nel modo in cui lo facevamo, pensavo anche che non avrebbe funzionato, e che le cose sarebbero andate per il peggio.