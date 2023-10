Kilometro Verde: inaugurata a Brescia la più grande vertical farm d’Europa

Inaugurata a Verolanuova, in provincia di Brescia, Kilometro Verde è la più grande vertical farm d’Europa in termini di metri quadrati coltivati. Questo ambizioso progetto è stato realizzato all’interno della storica sede di Agiesse, un’azienda di abbigliamento sportivo del passato, e si presenta come una rivoluzione nell’agricoltura sostenibile.

Kilometro Verde adotta il metodo della coltivazione idroponica su più livelli. Questo approccio innovativo consente la produzione di insalate a impatto zero, con il marchio Petali, che saranno presto disponibili sugli scaffali dei supermercati in occasione delle festività natalizie. L’azienda ha già garantito un accordo con una catena di distribuzione per la distribuzione dei prodotti.

Il fondatore di Kilometro Verde, Giuseppe Battagliola, ha investito 32 milioni di euro in questa nuova frontiera dell’agricoltura sostenibile. Una parte significativa di questi finanziamenti proviene da Ismea, con un milione di euro in forma di equity e 5 milioni di euro in forma di prestito. Questo investimento testimonia l’entusiasmo e l’interesse crescente per l’agricoltura verticale e sostenibile.

All’interno delle strutture altamente automatizzate di Verolanuova, l’agricoltura idroponica è la protagonista. Le piante crescono in modo continuo durante tutto l’anno, indipendentemente dalle stagioni, senza l’uso di suolo, ma solo con acqua arricchita da sali minerali. Questo ambiente altamente controllato elimina la necessità di pesticidi e consente di confezionare le insalate direttamente in loco, senza la necessità di lavarle, risparmiando notevolmente risorse idriche.

L’insalata coltivata nella vertical farm Kilometro Verde è una varietà a foglia spessa e croccante, derivante da semi non trattati. Questa caratteristica permette di non dover lavare il prodotto, garantendo una scadenza più lunga e riducendo ulteriormente il consumo d’acqua nel processo di produzione. In sintesi, Kilometro Verde rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione dell’agricoltura sostenibile in Europa, offrendo un’alternativa innovativa e ecocompatibile per la produzione di insalate fresche e di alta qualità.