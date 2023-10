Flashback 2: Story Trailer della nuova avventura di Conrad B. Hart

Dopo aver esplorato le giungle di Titan, un ambiente iconico e familiare per tutti i fan di Flashback, il publisher Microids, gli studi Microids Lyon/Paris e Paul Cuisset ci portano in una giungla metropolitana, quella di New Washington, nel nuovo Story Trailer (con elementi di gameplay) del videogioco, sequel di un cult dell’epoca 16 bit. Nella futuristica megalopoli Conrad B. Hart conduce un’emozionante indagine per trovare il suo amico scomparso, Ian. Immerso nel cuore di un’avvincente avventura, Conrad B. Hart dovrà affrontare nemici feroci come la Triangle Mafia e potenti Mecha in combattimenti avvincenti. Preparatevi per un’esperienza straordinaria che combina azione, combattimento, platform ed esplorazione in un mondo cyberpunk mozzafiato.

Nel 22° secolo, gli United Worlds si estendono in tutto il Sistema Solare, ma questa tranquillità è minacciata dall’invasione dei Morph, guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un’avventura mozzafiato ricca di colpi di scena e rivelazioni con l’aiuto dei suoi alleati e dell’arma dotata di intelligenza artificiale, A.I.S.H.A.

Caratteristiche chiave:

Immergiti in un vibrante universo sci-fi/cyberpunk ed esplora varie ambientazioni tra cui New Tokyo, New Washington e la Giungla di Titan;

Usa A.I.S.H.A., un’arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento;

Uno sparatutto platform avvincente, fluido e intricato;

Un ambiente 3D per un’immersione ancora più profonda;

Progettato e sviluppato dal creatore dell’originale, Paul Cuisset;

Nel 1992, Flashback ha rivoluzionato i giochi d’azione e si è guadagnato una reputazione leggendaria, classificandosi tra i cento migliori videogiochi della storia. Sviluppato dal creatore originale del gioco Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi Microids di Lione e Parigi, Flashback 2 offrirà un’esperienza fedele all’universo di Flashback riunendo alcuni membri del team originale di Flashback, come Thierry Perreau per la progettazione del gioco e Raphaël Gesqua, il famoso compositore della versione Amiga di Flashback. Flashback 2 sarà disponibile il 16 novembre in versione fisica e digitale su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

