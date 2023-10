The Last of Us 2 Remastered in sviluppo? Il curriculum di un dipendente Naughty Dog lo suggerisce

Sembra che The Last of Us 2 Remastered sia attualmente in sviluppo, stando a quanto riportato su LinkedIn dal lead outsorce artist di Naughty Dog.

Sembre che The Last of Us 2 Remastered sia attualmente in sviluppo presso Naughty Dog. La conferma arriva dal profilo Linkedin di un dipendente del team, Mark Pajarillo, lead outsource artist. Nel suo curriculum, che potete vedere dall’immagine qui sotto, Pajarillo sottolinea espressamente che al momento è coinvolto nel progetto, non lasciando dunque spazio ad alcun dubbio.

Responsabile della supervisione della produzione di tutte le risorse artistiche ambientali, armi e oggetti di scena interattivi in outsourcing per i due titoli iconici The Last of Us: Part One e The Last of Us 2: Remastered” si legge nel CV di Linkedin.

L’arrivo della remastered del secondo capitolo di The Last of Us appare sicuramente come una notizia tutt’altro che inaspettata. Del resto, con l’arrivo della remastered del primo capitolo, era scontato che Naughty Dog volesse portare avanti tale operazione confezionando un’edizione definitiva della sua saga che potrebbe ben presto ricevere anche un terzo capitolo, anche se il team per il momento non si è mai sbottonato troppo al riguardo.

Al momento, l’arrivo di una versione rimasterizzata di The Last of Us parte 2 non è stato ancora confermato in via ufficiale, quindi vi consigliamo come sempre di prendere quanto riportato con le pinze. Per il resto, dalla remastered del secondo capitolo possiamo già aspettarci un comparto grafico migliorato, diversi miglioramenti sul fronte tecnico e magari chissà potrebbe essere la volta buona per aggiungere qualche contenuto extra. Staremo a vedere.