Missione Artemis III sulla Luna: Prada collabora con Axiom Space per le tute spaziali della NASA

L’illustre casa di moda italiana Prada ha annunciato una collaborazione innovativa con Axiom Space, leader nel settore spaziale e creatore della prima stazione orbitale commerciale, per la progettazione delle nuove tute spaziali destinate alla NASA in vista della missione lunare Artemis III, prevista per il 2025. Questa missione segnerà il primo sbarco umano sulla Luna con equipaggio dal lontano dicembre 1972, quando si concluse la storica missione Apollo 17. Ancora più significativo, Artemis III porterà anche la prima donna sulla superficie lunare.

La partnership tra Prada e Axiom Space mira a sviluppare tute spaziali innovative sia dal punto di vista dei materiali utilizzati che del design, affrontando le sfide uniche che un ambiente lunare presenta. Durante il processo di progettazione, i team di Prada e Axiom Space collaboreranno strettamente per garantire che le tute siano in grado di fornire protezione agli astronauti, mantenendo allo stesso tempo un elevato grado di comfort. Michael Suffredini, CEO di Axiom Space, ha elogiato il know-how di Prada nelle materie prime, nelle tecniche di produzione e nel design, sottolineando come ciò consentirà l’applicazione di tecnologie avanzate alle tute spaziali, prendendo in considerazione anche i fattori umani spesso trascurati nelle tute tradizionali.

È da notare che questa collaborazione tra una casa di moda di lusso e l’industria aerospaziale è inusuale ma rivela un approccio creativo alla progettazione di tute spaziali. La NASA ha affidato l’incarico di realizzare le tute spaziali a Axiom Space come parte di un contratto da 228,5 milioni di dollari assegnato nel settembre 2022. Prada, in particolare, supporterà Axiom Space nella progettazione dello strato esterno delle tute, che deve bilanciare la protezione e la mobilità degli astronauti.

Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing del Gruppo Prada, ha descritto questa collaborazione come una celebrazione della creatività e dell’innovazione nel progresso della civiltà. La tuta spaziale AxEMU, sviluppata in collaborazione tra Prada e Axiom Space, offrirà agli astronauti capacità avanzate per esplorare lo spazio e fornirà alla NASA l’accesso a sistemi commerciali per le esigenze dell’essere umano sulla Luna e nelle sue vicinanze. Le tute rappresentano un’evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della NASA, offrendo una maggiore flessibilità e protezione in un ambiente ostile, insieme a strumenti specializzati per l’esplorazione e l’attività scientifica.