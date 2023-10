Lander lunare Nova-C di Intuitive Machines: data di lancio e prospettive di successo

Il lander lunare Nova-C di Intuitive Machines è pronto per il suo prossimo lancio, segnando un importante passo avanti nell’esplorazione spaziale. La società, selezionata per missioni operative del programma CLPS, ha recentemente aperto una nuova sede operativa a Houston e confermato la data di lancio per novembre. Questo evento potrebbe segnare il ritorno degli Stati Uniti sulla Luna, dopo l’ultima missione Apollo nel 1972.

Il lander Nova-C è stato completamente assemblato il 3 ottobre, un giorno dopo aver superato una revisione che ne ha confermato l’idoneità al lancio. La missione, chiamata IM-1, partirà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center. La finestra di lancio è prevista per un periodo di sei giorni a partire dal 16 novembre, con l’obiettivo di far atterrare il lander presso il Malapert Crater, a circa 300 km dal polo sud lunare, dopo un viaggio di cinque giorni.

Tuttavia, la congestione al pad di lancio rappresenta una sfida da affrontare. Mentre il lander è pronto, deve aspettare il proprio turno per il lancio a causa di altri programmi di lancio in corso nello stesso periodo. Intuitive Machines sta collaborando attivamente con SpaceX per trovare una soluzione che permetta il lancio del Nova-C.

Nonostante le sfide, c’è un cauto ottimismo riguardo al successo della missione. Intuitive Machines ha stimato che le possibilità di successo sono tra il 65% e il 75% maggiori rispetto alla media storica delle missioni di allunaggio, grazie al perfezionamento tecnologico del lander e all’esperienza acquisita dagli insuccessi di altre missioni.

Oltre al lancio del Nova-C, Intuitive Machines sta espandendo le sue operazioni con un nuovo Lunar Production and Operations Facility presso lo Spaceport di Houston. Questa struttura di circa 10.000 m2 consentirà all’azienda di gestire le missioni del “Programma lunare” in modo più efficiente, con laboratori di ricerca e sviluppo, aree per la stampa 3D e spazi per la progettazione e l’assemblaggio dei veicoli spaziali. Questa centralizzazione delle attività ridurrà i costi e semplificherà la gestione delle missioni future.

Inoltre, Intuitive Machines sta collaborando con la NASA e altre aziende in progetti spaziali, consolidando la sua posizione tra le principali aziende spaziali americane. Il successo della missione Nova-C avrà un ruolo cruciale nel determinare il futuro dell’azienda in questo settore in rapida crescita.