Il Silenzio degli Innocenti: Anthony Hopkins ha preso ispirazione da Hal 9000 di 2001: Odissea nello Spazio

L’incredibile performance di Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter ne Il Silenzio degli Innocenti sembra sia stata ispirata da un altro cult: stiamo parlando di 2001: Odissea nello Spazio e di Hal 9000.

Le caratteristiche che Anthony Hopkins ha preso da Hal 9000 di 2001: Odissea nello Spazio per il suo Hannibal de Il Silenzio degli Innocenti sarebbero l’atteggiamento inumano e l’essere manipolativo.

Tra le ispirazioni di Anthony Hopkins per la parte che gli è valsa anche un Premio Oscar ci sarebbe pure Truman Capote, soprattutto nel modo di parlare.

Sembra che Anthony Hopkins abbia tirato fuori Hal 9000 come referenza, fin dalla prima lettura del copione. Le sue parole sono state:

È come una macchina. È come HAL, il computer di ‘2001’. Compare e si muove come uno squalo silenzioso.

Tra le caratteristiche di Hal 9000 non ci sarebbe solo l’inumanità, ma un’inumanità trascendente. E poi l’istinto omicida di entrambi non fa parte di un particolare calcolo, o di raptus rabbiosi, bensì è il frutto della loro natura. Sia Hannibal che Hal 9000 sono nati per uccidere.