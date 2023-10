Spider-Man: L’ultima caccia di Kraven disponibile in versione giant-size

Doveva uscire proprio ieri, 5 ottobre, nelle sale cinematografiche il film Kraven – Il Cacciatore, ma la Sony ha spostato l’uscita al prossimo anno. In previsione di questa uscita la Panini Comics aveva stabilito la distribuzione della versione Giant-Size di Spider-Man: L’ultima caccia di Kraven, che comunque è arrivata in fumetteria e online.

Ecco la copertina.

La Giant-Size di Spider-Man: L’ultima caccia di Kraven è composta complessivamente da 536 pagine a colori, in formato 20.5X31, vendute al prezzo di 73 euro. Secondo la descrizione offerta dal sito Panini Comics:

Per la prima volta l’ultima caccia di Kraven e i suoi seguiti arrivano in un unico, imperdibile volume gigante con tutte le avventure del personaggio scritte da J.M. DeMatteis. Inoltre, il volume offre la prima apparizione in assoluto di Kraven, firmata da Stan Lee e Steve Ditko, e una ricchissima appendice di contenuti extra.

Il fumetto contiene le storie:

Web of Spider-Man (1985) #31/32, Amazing Spider-Man (1963) #15, #293/294, #634/637 (II), Spectacular Spider-Man (1976) #131/132, #249/253, Marvel Team-Up (1972) #128, Amazing Spider-Man: Soul of the Hunter (1992) #1, Sensational Spider-Man (1996) Annual #1, What If? (1989) #17, What The? (1988) #3 (I)