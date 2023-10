Nuovo vaccino nasale contro lo Streptococco A

Un vaccino sperimentale, somministrato per via nasale, potrebbe fornire una difesa a lungo termine contro lo Streptococco A, con risultati promettenti dalla fase 1 della sperimentazione clinica, in Canada, e sta rapidamente avanzando verso la fase 2 (sperimentazione dell’efficacia). L’autrice principale, la dottoressa Victoria Ozberk, ha dichiarato che gli studi hanno dimostrato che la maggior parte degli agenti patogeni entra o si colonizza attraverso i tessuti molli del tratto respiratorio superiore, che è essenzialmente l’autostrada per il resto del corpo. Gli esperti affermano che questa innovativa strategia di vaccinazione mucosale potrebbe aprire la strada per affrontare altre minacce patogene delle vie respiratorie superiori. La ricerca, guidata dalla Griffith University, offre speranze concrete nella lotta contro uno dei batteri patogeni umani più diffusi, responsabile di oltre 700 milioni di infezioni e 500.000 decessi globali ogni anno.