Hollow Knight: Silksong verrà mostrato questo fine settimana? Indizi da Xbox Australia

Xbox Australia ha pubblicato un post su X che sembrerebbe suggerire in maniera chiara l'arrivo imminente di novità per Hollow Knight: Silksong.

Hollow Knight: Silksong potrebbe tornare finalmente a mostrarsi questo fine settimana. A suggerirlo è un post su X- tutt’altro che sibillino – pubblicato da Xbox Australia e che recita: “What’s Your Favourite Song? Our is Silk.” Neanche a dirlo, la presenza delle parole song e silk nella frase può ovviamente significare solo una cosa: qualcosa bolle in pentola in casa Team Cherry e molto presto scopriremo di cosa si tratta.

what's your favourite song? ours is silk 👀 — Xbox ANZ (@XboxANZ) October 3, 2023

Il riferimento a Silksong è oltremodo evidente ed è stato in realtà sottolineato anche con dei successivi post. Insomma, qualcosa si sta muovendo e con il PAX Australia alle porte, diventa inevitabile pensare che il gioco possa mostrarsi nuovamente proprio in occasione dell’evento che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre. Tra l’altro il fatto che a pubblicare il post sia stata proprio la divisione australiana di Xbox appare ulteriormente sospetto.

Ormai i fan del celebre metroidvania non vedono l’ora di scoprire qualcosa in più sull’atteso sequel di Hollow Knight che ricordiamo al momento resta ancora privo di una data d’uscita. Che sia finalmente arrivato il tanto atteso momento dell’annuncio? A questo punto, un po’ ci speriamo.

Il gioco sarebbe dovuto uscire entro la prima metà del 2023, ma il team si è limitato semplicemente a dire che il gioco avrebbe tardato l’uscita. Supponiamo che il gioco possa arrivare nei primi mesi del 2024, ma per avere indicazioni precise anche su quello che è lo stato dei lavori dovremo attendere.