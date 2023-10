Prada e Axiom Space: collaborazione per le tute Lunari della NASA

Stile e s sicurezza per gli astronauti lunari - una collaborazione di lusso per le tute della NASA nel 2025

Nel 2025, Prada, l’icona del lusso italiano, si lancerà nello spazio in collaborazione con Axiom Space. Gli ingegneri di Prada, fianco a fianco con il team di Axiom, stanno plasmando le tute spaziali lunari NASA per la missione Artemis III, unendo stile e sicurezza. L’obiettivo di questa partnership è sviluppare soluzioni per i materiali unitamente alle caratteristiche di design per proteggere gli astronauti dal difficile ambiente lunare, hanno dichiarato in un comunicato congiunto.

Cos’è AXIOM

Axiom è un’azienda aerospaziale statunitense fondata nel 2016 da Michael Suffredini e Kam Ghaffarian con sede a Houston in Texas. La società ha effettuato il primo volo spaziale nel 2022: Axiom Mission 1, il primo volo spaziale privato con equipaggio commerciale verso la Stazione spaziale internazionale (ISS). La società mira a possedere e gestire la prima stazione spaziale commerciale al mondo nel 2025.