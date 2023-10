Meta rivoluziona la Pubblicità: strumenti AI generativi per gli inserzionisti

Il gigante dei social media, Meta Platforms, ha dichiarato di aver iniziato a distribuire a tutti gli inserzionisti strumenti AI per la creazione automatica di immagini e testi pubblicitari. L’integrazione di intelligenza artificiale generativa segna un’innovazione nel panorama pubblicitario di Facebook e Instagram. Secondo quanto riporta Reters, inizialmente testati in un “campo di prova”, gli strumenti saranno ora accessibili a tutti gli inserzionisti attraverso l’Ads Manager di Meta. La tecnologia AI, inclusi modelli linguistici avanzati e chatbot, promette di trasformare la creazione di contenuti pubblicitari, coinvolgendo ancora di più il pubblico. La mossa rientra nella strategia più ampia di Meta di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare diverse aree dei suoi servizi, dalla pubblicità alla messaggistica aziendale.