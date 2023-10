Werewolf by Night – Licantropus: il regista vorrebbe anche la versione 3D

Michael Giacchino, oltre alla versione a colori di Werewolf by Night - Licantropus, vorrebbe anche quella in 3D.

Michael Giacchino proporrà a breve su Disney+ la versione a colori di Werewolf by Night, in Italia pubblicato come Licantropus, ma il regista starebbe pensando anche alla versione 3D.

Ecco le sue parole:

Si, potremmo fare la versione 3D del film, così come si faceva negli anni Cinquanta. Si potrebbe fare, sarebbe qualcosa di grandioso.

Intanto, il produttore Stephen Broussard ha dichiarato sull’introduzione di questi nuovi character nell’MCU:

Stiamo iniziando a introdurre alcuni personaggi interessanti che appartengono al lato più oscuro, al lato più mostruoso, al soprannaturale e all’occulto in un modo molto organico. Penso che potrebbero esserci modi per continuare quelle storie in maniera molto fresca e innovativa, mantenendo il passo con quella sfumatura horror.

Ricordiamo che Werewolf by Night è tratto da un fumetto Marvel che è stato pubblicato negli anni Settanta, nel periodo in cui hanno fatto la loro comparsa nelle pagine delle storie della Casa delle Idee anche figure come Dracula e come Blade.