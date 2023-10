Marvel’s Spider-Man 2: nuovo trailer italiano della nuova avventura di Peter Parker & Miles Morales

I due Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, sono tornati per un nuovo capitolo del loro acclamato franchise videoludico, Marvel’s Spider-Man 2, in esclusiva su PS5 e in arrivo il 20 ottobre. In questo nuovo, spettacolare trailer abbiamo un assaggio di questa nuova avventura, con i due supereroi che combattono uno dei villain principali di questo capitolo: Venom!

Inoltre, Insomniac ha presentato alcune delle funzionalità di accessibilità più rilevanti che verranno introdotte nel gioco rispetto al passato, grazie a PlayStation 5. Azione frenetica e combattimenti entusiasmanti sono il marchio del franchise di Marvel’s Spider-Man, sia che dobbiate affrontare Kraven e i suoi Cacciatori o inseguire Lizard tra le strade di New York. Nei giochi della saga precedenti, sono state inserite una varietà di livelli di sfida (Amichevole, Incredibile, etc.) ma nel nuovo titolo saranno presenti i “Modificatori livello sfida” che vi permetteranno di personalizzare tre aspetti del gioco: Energia nemici, Danni nemici e Attenzione nemici. Potrete modificare e combinare queste impostazioni in base alle vostre preferenze o esigenze.

E ancora, sono state reintrodotte alcune funzionalità di gioco fondamentali che saranno utili in combattimento e negli spostamenti, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei tasti o fornire più tempo per reagire in molti degli scenari di gioco, ad esempio l’inseguimento assistito, funzionalità introdotta in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Marvel’s Spider-Man Remastered. Insieme, anche le funzionalità di autocompletamento Quick Time Event (QTE), il passaggio da pressioni ripetute a pressioni prolungate e la raffica di lancia-ragnatele torneranno per ridurre l’affaticamento muscolare e consentirvi di restare sempre in azione.

Arrivano inoltre le scelte rapide, che consentiranno ai giocatori di assegnare una varietà di opzioni al pulsante destro o sinistro del pad. Se avete difficoltà a premere più tasti contemporaneamente, se volete attivare o disattivare velocemente le opzioni di contrasto elevato o se volete avviare la modalità foto premendo un solo tasto, potete scegliere un’opzione da assegnare al pulsante destro o sinistro del pad.

Tra le altre funzionalità di accessibilità pensate per i nostri eroi, disponibili all’uscita del gioco, ci sono anche i controlli delle frequenze audio. Questi consentiranno ai giocatori di disabilitare suoni spiacevoli grazie alle opzioni Taglia alte frequenze (come uno squillo acuto), Taglia basse frequenze (come i bassi di un’esplosione) o scegliendo un’opzione personalizzata con il Filtro elimina banda. In questo modo, potrete godervi al meglio le classiche battute di Pete mentre respinge una granata con le sue ragnatele.

