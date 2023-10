Licenziamenti in casa Naughty Dog? Sarebbero almeno 25 i dipendenti coinvolti

Stando a quanto riportato da Kotaku, sembra che in Naughty Dog sia in corso una ristrutturazione interna che porterà al licenziamento di diversi dipendenti.

Stando a quanto riportato da Kotaku, sembra che in Naughty Dog sia in corso una ristrutturazione interna che porterà al licenziamento di alcuni dipendenti. Fonti interne parlano di circa 25 persone coinvolte che farebbero parte di un’operazione di ridimensionamento del team, tra sviluppatori a contratto e collaboratori freelance.

Kotaku riporta che in tale operazione non sarebbero dunque coinvolti i lavoratori a tempo indeterminato e che la manovra in questione andrebbe di fatto a colpire solo le assunzioni più recenti e a contratto. Tra l’altro, la testata afferma che le comunicazioni sarebbero avvenute proprio in queste ore e che per i dipendenti licenziati non sarebbe neanche prevista alcuna buonauscita. I licenziamenti in questione saranno effettivi da fine ottobre, sempre secondo quanto riportano le fonti interpellate.

All’interno del medesimo report, si parla anche del nuovo progetto multiplayer in corso presso il team: Fazioni. A quanto pare il progetto, nonostante i problemi riscontrati, non sarebbe a rischio di cancellazione. Una fonte ha riferito a Kotaku che il gioco multiplayer sarebbe attualmente bloccato, con lo sviluppo in pausa.

Già a maggio erano emerse diverse indiscrezioni riguardanti i problemi di sviluppo del gioco multiplayer. Un report di Bloomberg riferiva che il progetto non aveva passato una sorta di revisione interna affidata a Bungie, dando il via di fatto ad un ridimensionamento del progetto proprio a causa di alcune debolezze riscontrate.

Da questo punto di vista, però, non sono mai state fornite comunicazioni ufficiali da parte di Naughty Dog. Il gioco di fatto non è mai stato mostrato né abbiamo info dettagliate al riguardo. Dunque prendete sempre quanto riportato come delle pure indiscrezioni, in attesa di dettagli ufficiali in merito.