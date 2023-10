Pluto: il trailer della serie anime di Netflix

Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di Pluto, la serie anime che arriverà sulla piattaforma streaming a fine ottobre. Ricordiamo che il personaggio è stato creato da Naoki Urasawa.

Ecco il trailer ufficiale di Pluto.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

In un mondo perfettamente organizzato in cui i robot sono incapaci di uccidere gli esseri umani si verifica un omicidio. Il caso è affidato al robot e investigatore dell’Europol Gesicht, che non riesce nell’intento di rilevare alcuna traccia umana sulla scena del misterioso crimine. Deciso a scoprire la verità, Gesicht s’imbatte in una forza che è pronta a distruggere il pianeta, la manifestazione di odio più crudele della storia.