Meta: abbonamenti senza pubblicità per Facebook e Instagram nell’UE

Meta Platforms sta valutando la possibilità di introdurre abbonamenti senza pubblicità per gli utenti di Facebook e Instagram in Europa, cercando di adattarsi alle normative UE. Secondo Reuters, la proposta di un piano mensile da 10 euro emerge come la soluzione più concreta, un tentativo di mantenere la redditività senza compromettere la personalizzazione degli annunci. Questa mossa segue la multa di 390 milioni di euro inflitta a Meta dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati e le sfide normative in evoluzione nell’UE. Sui dispositivi mobili, il prezzo per un singolo account salirebbe a circa 13 euro perché Meta includerebbe le commissioni applicate dagli app store di Apple e Google, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Un portavoce di Meta ha dichiarato che l’azienda crede nei “servizi gratuiti supportati da annunci pubblicitari personalizzati”, ma sta esplorando “le opzioni per garantire la conformità con i requisiti normativi in evoluzione”. Meta, la Commissione irlandese per la protezione dei dati e la Commissione europea non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters. Il New York Times ha riferito che Meta stava prendendo in considerazione versioni a pagamento di Facebook e Instagram senza pubblicità per gli utenti residenti nell’UE, senza fornire ulteriori dettagli sul costo di tali versioni.