Spawn: Jason Blum conferma l’uscita del film

Jason Blum, assieme alla sua Blumhouse, si occuperà della produzione di Spawn, e, da poco, ha confermato che il film uscirà entro il 2025.

Ecco le sue parole:

Sembra che anche la sceneggiatura del progetto sia a buon punto. Il film vedrà coinvolto anche Tod McFarlane, il creatore del fumetto di Spawn.

Lo stesso McFarlane ha dichiarato sulla produzione del film:

Il mio piano originale è andato un po’ in frantumi. Hai a che fare con molte cose a Hollywood. Niente di tutto ciò dovrebbe sorprendere. Ma inizi a coinvolgere persone di serie A. E noi stiamo coinvolgendo persone di serie A. Non solo una, ma più persone di serie A. E la cosa continuerà a crescere…Quello che non vorranno è fare un film economico, a basso budget, con tutti questi grandi nomi dentro. Non stanno cercando qualcosa di stravagante. Ma non stanno nemmeno cercando un budget per un film horror di 8 milioni di dollari.