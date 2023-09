GOG regala Trüberbrook in occasione del suo 15° anniversario

In occasione dei saldi per il suo quindicesimo anniversario, GOG ha deciso di regalare Trüberbrook, la deliziosa avventura realizzata da btf ambientata negli anni ’60 con scenari realizzati a mano. Il gioco sarà disponibile per il download gratuito solo per pochi giorni: potrete riscattarlo fino al 2 ottobre 2023.

“Goditi un’avventurosa vacanza negli anni ’60 di un universo parallelo! Un’avventura di mistero e sci-fi con scenari fatti a mano.Immagina una vacanza nell’Europa di fine anni ’60. Ora vesti i panni di Hans Tannhauser, un giovane scienziato americano.

Già che ci sei, immagina Trüberbrook, villaggio sperduto nella Germania rurale. Non proprio la destinazione più logica. Ma che importa, il viaggio lo hai vinto alla lotteria! O almeno, così pare. Ma non temere, anziché rilassarti, potresti ritrovarti a dover salvare il mondo…” recita la descrizione ufficiale.

Per riscattarlo gratuitamente vi basta andare sulla pagina principale di GOG, reucperare il banner del gioco e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all’account (solitamente posizionato sulla destra). Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni.