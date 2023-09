Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO): nuovi sviluppi nell’osservazione dei raggi gamma

Il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) sta compiendo importanti progressi nella sua fase di costruzione, con recenti sviluppi che promettono di rivoluzionare l’astronomia e l’astrofisica. Durante una riunione dei due organi direttivi del progetto, è stato annunciato un impegno finanziario significativo fino a 30 milioni di euro per il 2024. Questo aumento nei finanziamenti consentirà non solo una rapida espansione delle infrastrutture del CTAO, ma anche il raddoppio del personale dedicato al progetto.

Il CTAO, il primo osservatorio terrestre dedicato alla rivelazione di raggi gamma, rappresenterà uno strumento senza precedenti per l’esplorazione dell’Universo ad alte energie. Coprendo un ampio intervallo energetico da 20 Giga elettronvolt a 300 Tera elettronvolt, il CTAO aprirà nuove prospettive di ricerca su eventi cosmici di grande potenza.

Le aree principali di ricerca includeranno la comprensione delle particelle cosmiche relativistiche, l’indagine su ambienti estremi come buchi neri e stelle di neutroni, e l’esplorazione dei confini della fisica, inclusa la natura della materia oscura. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, il CTAO verrà costruito in due siti distinti: CTAO-Nord nell’emisfero settentrionale, presso l’Osservatorio Roque de los Muchachos a La Palma, in Spagna, e CTAO-Sud nell’emisfero meridionale, nei pressi dell’Osservatorio Paranal in Cile.

Ciò che rende il CTAO ancora più straordinario è il suo status di osservatorio aperto alle comunità scientifiche globali, consentendo la raccolta di dati provenienti da osservazioni astronomiche ad alte energie. Attualmente, il CTAO sta avanzando nel processo per diventare un Consorzio di Infrastrutture di Ricerca Europee (ERIC), un passo importante che garantirà stabilità e sostenibilità al progetto.

Il CTAO è già attivo nella fase di progettazione e pre-costruzione, con lo sviluppo del prototipo del Large Sized Telescope (LST-1), che presto entrerà in servizio presso il sito CTAO-Nord a La Palma, Spagna. Nel 2024, l’Osservatorio prevede di aprire almeno 30 nuove posizioni e di iniziare importanti sviluppi infrastrutturali, compresi la costruzione di strade, sistemi di alimentazione e fondamenta per il sito dell’array meridionale nel deserto di Atacama. Questi progressi testimoniano l’entusiasmo e l’impegno del CTAO nell’aprire nuove frontiere nell’osservazione dell’Universo e nell’attrarre talenti e investimenti nel campo dell’astronomia e dell’astrofisica.