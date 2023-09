Ingegneria quantistica: al Politecnico di Torino arriva il primo corso italiano

Il Politecnico di Torino risponde all’allarme europeo sulla mancanza di competenze digitali con l’attivazione del primo corso magistrale italiano in Quantum Engineering (ingegneria quantistica). Questo corso, unico nel nostro Paese e il quinto in Europa dopo Olanda, Svizzera, Gran Bretagna e Francia, è stato creato per colmare il gap di competenze nel settore delle tecnologie quantistiche.

Il corso di Quantum Engineering risponde alle crescenti esigenze di formazione e competenze digitali, cercando di anticipare il mercato e fornire una risposta all’allarme lanciato dall’Europa sulla mancanza di 8 milioni di specialisti ICT entro il 2030. In Italia, attualmente, la metà dei cittadini manca di competenze digitali.

Questo nuovo percorso formativo è stato creato in tempi record, in soli 18 mesi, rispetto ai tradizionali 2-3 anni necessari per creare un corso di laurea. Questa velocità è stata ottenuta grazie alla cooperazione del Politecnico di Torino con il Ministero dell’Università e della Ricerca e altre agenzie di valutazione del sistema universitario.

Il corso di Quantum Engineering è stato progettato per preparare gli studenti a lavorare nell’ambito delle tecnologie quantistiche, che esplorano il comportamento delle particelle subatomiche, come gli atomi. Una delle principali aree di interesse in questo settore è l’informatica quantistica, che consente ai computer quantistici di eseguire molti calcoli contemporaneamente, offrendo enormi potenzialità in termini di previsione, simulazione e ottimizzazione in una vasta gamma di applicazioni, dall’industria farmaceutica alla logistica, alle scienze della vita e alla sicurezza.

Il corso ha già ricevuto 70 domande di iscrizione e si prevede che almeno 30 studenti si iscriveranno al corso, con un numero totale di iscritti che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 studenti. Queste competenze avanzate avranno un impatto significativo sul mercato del lavoro, consentendo ai laureati di inserirsi in contesti di ricerca di alto profilo e di utilizzare in modo innovativo e trasversale le tecnologie quantistiche in una varietà di settori industriali e scientifici.