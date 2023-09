Australian Defence Force: ritiro anticipato di un’intera flotta di elicotteri

Il governo australiano ha preso una decisione drastica annunciando il ritiro anticipato dell’intera flotta di elicotteri militari multiruolo NHIndustries MRH-90 “Taipan” dell’Australian Defence Force. Questa mossa è stata scatenata da un tragico incidente avvenuto durante un’esercitazione nel Queensland, dove quattro persone a bordo di un “Taipan” hanno perso la vita.

Il Ministro della Difesa, Richard Marles, ha riconosciuto l’importanza di questo elicottero per il paese e le forze di difesa, rendendo omaggio al duro lavoro di centinaia di persone coinvolte nell’acquisizione, nell’operatività e nella manutenzione dell’aeromobile. Ha inoltre sottolineato che, dato che il ritiro dell’elicottero era già previsto entro la fine dell’anno successivo, non ci sarà più la possibilità di vederlo in azione.

La decisione di mettere fuori servizio i “Taipan” è stata accelerata dalla necessità di garantire la sicurezza delle operazioni aeree. L’incidente in Queensland ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza e sull’aeronavigabilità di questi elicotteri, costringendo le autorità aeronautiche a prendere misure drastiche.

Inoltre, il governo ha evidenziato il suo impegno nel sostituire rapidamente la flotta di elicotteri “Taipan” con i più affidabili e sicuri elicotteri Black Hawk. Alcuni di questi elicotteri sono già arrivati in Australia e sono in fase operativa, segnando un passo importante nel processo di rimpiazzo della flotta.

L’eliminazione anticipata dei “Taipan” rappresenta una mossa audace, ma necessaria, per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeree militari in Australia. Sebbene sia stato un mezzo importante per molti anni, la priorità ora è garantire che i militari australiani abbiano accesso a elicotteri moderni e sicuri per le loro missioni di difesa.