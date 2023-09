Saw X: il produttore riflette sull’insuccesso di Spiral

A breve Saw X arriverà nelle sale cinematografiche, ma, prima di questo capitolo della saga, è stato distribuito Spiral, una sorta di spin-off con Chris Rock protagonista. Il produttore Mark Burg ha voluto riflettere su cosa ha portato la produzione a realizzare Spiral.

Ecco le sue parole:

Chris Rock mi disse un giorno: ‘Oh, lavori alla Lionsgate? Adoro i tuoi film su Saw. Mi è venuta un’idea per un nuovo capitolo’. Inizialmente volevamo intrecciare Spiral con la saga di Saw, ma, alla fine, si è deciso di fare qualcosa di diverso.