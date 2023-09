Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai finalmente disponibile

Oggi Square Enix ha rilasciato Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, un gioco di ruolo action per giocatore singolo basato sulla popolare serie anime “Dragon Quest: The Adventure of Dai” fino all’arco narrativo di Sovereign Rock Castle. Per dare un’idea delle caratteristiche del titolo ecco anche l’immancabile trailer di lancio. Unitevi al combattimento con i Disciples of Avan e rivivete (o scoprite per la prima volta) l’avventura di Dai per diventare un eroe e opporsi alla Dark Army, ora su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai porta i giocatori in un’epica avventura che combina una campagna dalla storia avvincente con combattimenti action in tempo reale, scene narrative uniche e un’esperienza in un dungeon in continua evoluzione. Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai racconta la storia di Dai, partito per una missione volta a proteggere il mondo dal sinistro signore oscuro Hadlar e dalle sei legioni della Dark Army. Insieme agli alleati Popp, Maam e Hyunckel, incontrati durante l’avventura, Dai e i suoi amici affronteranno la Dark Army e i suoi numerosi mostri in una storia di ampio respiro, padroneggiando attacchi, abilità e Coups de Grâce unici.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai offre tre modi di godersi le dinamiche di gioco e sviluppare le abilità di Dai, Popp, Maam, e Hyunckel: la “Story Mode”, il “Temple of Recollection” e la “Challenge Mode”, disponibile dopo essere giunti alla fine della storia. La “Story Mode” offre agli appassionati di GdR un sistema di progressi classico lungo la storia principale del gioco, in cui i Disciples of Avan ottengono nuove abilità e Bond Memories, rari accessori da ottenere ed equipaggiare per migliorare ulteriormente abilità e statistiche nello scontro contro le sei legioni della Dark Army. Ogni volta che vengono sbloccate delle Bond Memories, vengono rivelate delle scene del manga originale. Le Bond Memories possono inoltre essere potenziate ulteriormente esplorando il “Temple of Recollection”.

Il “Temple of Recollection” permette di scendere sempre più in profondità in stanze in evoluzione, affrontando battaglie di difficoltà crescente con la possibilità di ottenere diverse ricompense vincendo. Il “Temple of Recollection” è un dungeon speciale in cui i mostri e le trappole nascoste cambiano ogni volta, offrendo una sfida sempre più impegnativa a chi è disposto a rischiare tutto.

Dopo aver completato la Story Mode viene sbloccata la “Challenge Mode”, che offre varianti ancora più forti degli avversari affrontati nella Story Mode. Nella “Challenge Mode”, affronterai nuove varianti delle battaglie affrontate nella Story Mode, che metteranno a dura prova le tue capacità. Dimostra le tue abilità da eroe e combatti contro versioni più forti dei comandanti delle sei legioni del Dark Lord e altri nemici.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è ora disponibile in digitale su Xbox Series X|S, PS5, PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. Chi ha acquistato la Digital Deluxe Edition otterrà anche il gioco completo e i seguenti oggetti bonus:

Completo speciale per Popp: “Legendary Mage – Popp Outfit” basato sul Mage di Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Completo speciale per Maam: “Legendary Priest – Maam Oufit (Warrior Priest)” basato sul Priest di Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Completo speciale per Maam: “Legendary Martial Artist – Maam Oufit (Martial Artist)” basato sul Martial Artist di Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Completo speciale per Hyunckel: “Legendary Swordsman – Hyunckel Outfit (Dark Armour Blade)” basato sullo Swordsman di Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen.

Completo speciale per Hyunckel: “Legendary Warrior – Hyunckel Outfit (Dark Armour Spear)” basato sul Warrior di Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

