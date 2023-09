Fable: il team si amplia e accoglie il produttore di Baldur’s Gate 3

Nuovo acquisto per il team di Fable. Playground Games accoglie il produttore di Baldur's Gate 3.

Il team di Fable si amplia: Playground Games ha assunto Ryan Clark – produttore di Baldur’s Gate 3 – per lavorare al gioco. Clark ricoprirà il ruolo di senior producer, dopo 4 anni di attività presso Larian Studios. Considerata l’ottima qualità di Baldur’s Gate 3 e il successo ottenuto dal gioco di Larian, non può essere considerata che una buona notizia per chi attende con ansia l’uscita del nuovo capitolo della saga fantasy.

Di Fable purtroppo sappiamo ancora ben poco. L’abbiamo visto in azione lo scorso giugno con uno splendido trailer che mostrava il gioco in movimento con grafica in-game e che ci ha permesso di avere un assaggio delle atmosfere della nuova avventura di Playground. Ormai sono passati più di 3 anni dall’annuncio del gioco e sappiamo che il titolo rappresenta la volontà da parte degli sviluppatori di voler donare nuova linfa vitale al franchise, ricostruendo la sua storia dalle fondamenta.

Vedremo se il gioco sarà all’altezza di tali propositi. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul gioco, né il periodo d’uscita, ma speriamo di ricevere al più presto ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo, vi ricordiamo che è stato confermato che Fable sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.