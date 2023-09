Wizz Air: inaugurato il primo volo Comiso-Tirana

Questo nuovo collegamento tra Comiso e Tirana rappresenta un passo significativo per migliorare la mobilità e la connettività tra Sicilia e Albania.

Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia e la più ecologicamente sostenibile a livello globale, ha celebrato il suo primo volo per Tirana con una cerimonia di inaugurazione all’aeroporto di Comiso in Sicilia. Questo evento storico segna l’inizio del primo collegamento aereo regolare tra le due città.

I voli da Comiso a Tirana saranno operati tre volte a settimana, specificamente il martedì, il giovedì e il sabato. I biglietti sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ, con prezzi a partire da soli 14,99 euro.

Questa nuova rotta fa parte del piano di espansione di Wizz Air in Sicilia, che mira a migliorare la connettività tra l’isola e il resto d’Italia e dell’Europa. Inoltre, la compagnia aerea ha annunciato che nell’estate del 2024 lancerà una nuova rotta da Milano Malpensa a Comiso e baserà il quarto aereo A321neo presso l’aeroporto di Catania, mettendo a disposizione altri 800.000 posti dalla città. In totale, Wizz Air ora offre oltre 3 milioni di posti da e per la Sicilia.

Per i viaggiatori provenienti da Comiso, Tirana offre una ricca esperienza culturale e turistica. La capitale albanese, situata a breve distanza dal mare, è famosa per i suoi monumenti, edifici storici e parchi. Tirana è una città giovane e vivace, perfetta per chi ama trascorrere il tempo davanti a un caffè durante il giorno o esplorare la movida notturna.

D’altra parte, i passeggeri provenienti da Tirana avranno l’opportunità di scoprire Comiso, una gemma situata nella parte sud-orientale della Sicilia. Qui potranno ammirare le bellezze storiche e artistiche della città, tra cui splendide chiese e piazze nel centro storico.

La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha espresso entusiasmo per questa nuova rotta internazionale, che rappresenta un’opportunità di collaborazione proficua per l’aeroporto della città. Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha sottolineato l’importanza di continuare a espandere la presenza della compagnia aerea in Italia, offrendo soluzioni di viaggio convenienti e sostenibili.

Giovanna Candura e Nico Torrisi, Presidente e Amministratore Delegato della SAC, hanno accolto con favore l’investimento di Wizz Air nella rete aeroportuale della Sicilia orientale, sottolineando l’importanza di Comiso come scalo in crescita e la facilità di collegamento per i passeggeri provenienti da Albania e dai paesi balcanici.