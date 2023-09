Sciopero WGA: ecco i termini dell’accordo per gli sceneggiatori

Dopo che due giorni fa era stato annunciato un primo principio di accordo, oggi, mercoledì 27 settembre, si conclude ufficialmente lo sciopero WGA degli sceneggiatori.

Il comitato ha dichiarato:

Oggi il vostro comitato negoziale, il consiglio WGAW e il consiglio WGAE hanno votato tutti all’unanimità per sancire ufficialmente l’accordo. Ora il tutto passerà ai membri di entrambe i gruppi per un voto di ratifica. Gli aventi diritto riceveranno scheda elettorale e materiale per la votazione che si svolgerà dal 2 al 9 ottobre. La durata dell’accordo andrà dal 25 settembre 2023 all’ 1 maggio 2026.

Bonus sulle visualizzazioni, writers room e aumenti salariali

Secondo quanto stabilito: le serie e i film realizzati per HBSVOD che verranno visti da almeno il 20% degli abbonati nazionali del servizio nei primi 90 giorni dalla distribuzione, o nei primi 90 giorni in qualsiasi anno di proiezione successivo, otterranno un bonus pari al 50% del residuo fisso nazionale ed estero, con visualizzazioni calcolate come ore di streaming nazionale della stagione o del film divise per durata. Questo tipo di bonus entrerà in vigore per i progetti in uscita a partire dall’ 1 gennaio 2024.

Le Società accettano di fornire all’organizzazione il numero totale di ore trasmesse in streaming, sia a livello nazionale che internazionale, di programmi di streaming.

In termini di salario minimo, la WGA ha ottenuto gli stessi aumenti salariali ottenuti dalla Director Guild senza scioperare. A giugno, la DGA ha ottenuto aumenti salariali annuali del 5%-4%-3,5% per tutta la durata del contratto. La DGA ha anche ottenuto un ulteriore 0,5% per finanziare una nuova indennità di congedo parentale.

La WGA aveva chiesto aumenti salariali del 6%-5%-5%, ovvero del 16,87% su tre anni. Sembra che l’offerta dell’AMPTP poco prima dell’inizio dello sciopero fosse solo del 4%-3%-2%, ovvero del 9,26% calcolato su tre anni.

La WGA, tuttavia, ha visto esaudite le sue richieste di personale minimo e durata dell’impiego nelle writers room. In precedenza, non esisteva un personale minimo, ma a partire dall’ 1 dicembre, le sale di sviluppo (ovvero le stanze pre-produzione) e le writers room per la televisione e le serie HBSVOD avranno requisiti riguardanti il ​​numero minimo di scrittori che devono essere assunti, oltre a ciò che riguarderà anche la durata delle ore di lavoro. Si tratta di nuove disposizioni che saranno attive dall’1 dicembre 2023.

Saranno garantite 10 settimane consecutive di lavoro in writers room, mentre se aumenteranno il numero di settimane cambieranno i termini.

Per quanto riguarda gli autori che producono serie a telecamera singola realizzate per HBSVOD e Pay TV, girate esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada, due autori-produttori devono essere assunti per un periodo inferiore a 20 settimane di produzione o per la durata della produzione insieme allo showrunner.

Intelligenza artificiale

Una delle questioni più dibattute ed al centro dello sciopero WGA degli sceneggiatori è stata l’intelligenza artificiale. Secondo i termini dell’accordo:

L’intelligenza artificiale non può scrivere o riscrivere del materiale, e il materiale generato dall’intelligenza artificiale non sarà considerato materiale originale.

Uno sceneggiatore potrà scegliere di utilizzare l’intelligenza artificiale se la casa di produzione acconsente, e a condizione che lo sceneggiatore segua le politiche aziendali applicabili, ma la società non potrà richiedere allo scrittore di utilizzare software AI (ad esempio ChatGPT).

Inoltre la casa di produzione dovrà informare gli sceneggiatori se i materiali forniti sono stati generati dall’intelligenza artificiale o incorporano materiale generato dall’intelligenza artificiale.

Inoltre la WGA afferma che “si riserva il diritto di affermare che lo sfruttamento del materiale degli autori per addestrare l’intelligenza artificiale è proibito”.

Pensioni

Per quanto riguarda gli accordi per le pensioni, i team di autori vedranno aumentare i contributi pensionistici e sanitari. In base al nuovo accordo, ogni autore di un team di sceneggiatori impiegato per una sceneggiatura riceverà contributi pensionistici e sanitari fino al ad arrivare relativo tetto massimo come se fosse un singolo, anziché dividere il tetto applicabile per tutto il gruppo. Inoltre, quando una squadra di sceneggiatori verrà impiegata in una serie, il contributo di ogni scrittore della squadra sarà dato sull’intero minimo settimanale anziché sulla metà del minimo settimanale.