Modì: iniziate le riprese del film di Johnny Depp su Modigliani

Johnny Depp ha iniziato a lavorare sul set del suo film dal titolo Modì: si tratta di un lungometraggio che racconterà di un particolare momento di vita dell’artista Amedeo Modigliani. Le riprese sono partite in Ungheria.

Al cast di Modì si è unita anche l’attrice italiana Luisa Ranieri. Ricordiamo che fanno già parte del progetto Al Pacino e Riccardo Scamarcio.

I lavori sul set di Modì sono iniziati a Budapest, con Riccardo Scamarcio che vestirà i panni dello stesso Modigliani. Mentre Al Pacino interpreterà Maurice Gangnat, e ci sarà anche l’attore francese Pierre Niney (“Yves Saint Laurent”) che vestirà i panni dell’artista Maurice Utrillo, uno stretto amico di Modigliani.

Luisa Ranieri interpreterà in Modì Rosalie, la proprietaria di un locale italiano che sta a Parigi. Questa produzione rappresenta il secondo progetto da regista in cui si trova ad essere impegnato Johnny Depp.

In precedenza l’attore aveva girato The Brave, il lungometraggio che aveva visto lavorare insieme lo stesso Johnny Depp e Marlon Brando. Le riprese di Modì proseguiranno successivamente in Italia ed in Francia.