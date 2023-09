Lies of P, l’aggiornamento 1.2.0.0 rende alcuni boss più facili da battere: ecco tutte le novità

Lies of P accoglie l’aggiornamento 1.2.0.0 che depotenzia alcuni nemici e boss, andando ad introdurre tutta una serie di novità che rendono l’esperienza più accessibile. La decisione di abbassare il livello di sfida arriva a seguito dei numerosi feedback ricevuti dall’utenza che evidentemente ha trovato alcune sezioni del gioco particolarmente ostiche.

Del resto, Lies of P, propone un tipo di esperienza hardcore mutuata dai titoli FromSoftware come Bloodborne e Sekiro e dunque spesso e volentieri ci mette di fronte a minacce tutt’altro che facili da abbattere, nonostante il gioco proponga comunque un livello di sfida mai proibitivo. Ebbene, da adesso in poi, con l’arrivo di questo nuovo update, sarà più facile abbattere alcuni dei boss più difficili tra cui figurano in primis l’Arcivescovo Caduto Andreus e il Re dei Burattini.

Ma non solo: i PV di alcuni nemici sono diminuiti e anche lo spettro che potremo evocare in battaglia avrà più punti vita e sarà in grado di infliggere maggiori danni. Inoltre, avremo anche l’opportunità di resettare l’Organo -P e il Braccio a Legione anche presso l’Albero degli Zecchini d’Oro.

Ancora, da adesso gli attacchi con le Arti della Favola andranno a segno più facilmente e il parry effettuato con le Arti ora romperà l’equilibrio dei nemici. Se volete saperne di più su queste e altre novità introdotte con questo nuovo aggiornamento, vi rimandiamo alle note ufficiali che trovate a questo indirizzo.