L’Aeronautica statunitense ha ricevuto il suo primo “taxi volante”: l’accordo con Joby vale 131 mln di dollari

L’Air Force, l’aeronautica militare statunitense, ora ha anche un aereo elettrico a decollo verticale. Lunedì, un rappresentate dell’US Air Force ha comunicato che il corpo d’armata ha ricevuto il suo primo VTOL progettato per il trasporto di passeggeri ed equipaggiamento.

Joby Aviation, una startup di taxi aerei, ha consegnato l’aereo presso la base aerea di Edwards, nella California meridionale, la stessa dove ha avuto luogo il primo volo supersonico.

I VTOL sono veicoli a decollo ed atterraggio verticale che, in genere, hanno un autonomia di poche centinaia di chilometri. Spesso vengono chiamati impropriamente taxi volanti, perché è proprio nella loro applicazione civile che sono rivolti la maggior parte dei progetti attualmente in corso. Diverse startup sperano che un domani i VTOL saranno in grado di collegare agilmente città vicine tra di loro, oltre che aeroporti e centri urbani.

Joby, con sede a Santa Cruz, in California, ha dichiarato che il suo aereo elettrico è notevolmente più silenzioso rispetto agli elicotteri o agli aerei. Ogni aereo può trasportare un pilota e quattro passeggeri, viaggiando a una velocità massima di 200 miglia all’ora e fino a 100 miglia di distanza, secondo l’azienda.

La consegna del veicolo – che rimane di proprietà della startup e verrà pagato dall’Air Force sulla base delle ore di volo effettivamente conseguite – segna il primo passo di Joby Aviation nell’ambito di un appalto con il Pentagono che potrebbe avere un valore di circa 120 milioni di euro. Se i primi test si dimostreranno promettenti, il Pentagono potrebbe ordinare altri 8 veicoli. Joby Aviation ha già stretto un accordo molto simile anche con la NASA.