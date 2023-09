Tekken 8: la Collector’s Edition in un video ufficiale

In attesa del prossimo Closed Beta Test di Takken 8 previsto per la terza decade di ottobre, Namco Bandai ci ingolosisce con un video ufficiale relativo all’esclusiva Collector’s Edition del gioco, che presenta numerosi contenuti aggiuntivi al suo interno, sia a livello di DLC che di prop fisici. Il gioco arriverà sugli scaffali fisici e virtuali degli store il prossimo 26 gennaio 2024, ma difficilmente resterà ancora disponibile qualche pezzo di questa edizione prima di allora: come quasi sempre in questi casi, i pre-order probabilmente copriranno tutta la disponibilità.

Le edizioni disponibili di Tekken 8 sono tre: Standard, Deluxe e Ultimate. È possibile prenotare Tekken 8 nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate. La prenotazione della Standard include il gioco, una volta disponibile, e assicura il set di Paul Phoenix per l’avatar. I giocatori di PlayStation 5 riceveranno per gli avatar anche le skin di Mokujin e Tetsujin. La Deluxe include gli oggetti della Standard e il Pass Personaggi Giocabili Anno 1 che sblocca quattro personaggi, disponibili dopo l’uscita del gioco, e la skin di Kinjin per l’avatar. Include anche il Gold Suit Pack dei costumi per tutti e 32 i personaggi giocabili. La Ultimate include tutti i contenuti e bonus della Deluxe, insieme con le skin per gli avatar di Kazuya, Jin e Jun e 32 t-shirt dal classico Tekken per dare ai giocatori la possibilità di personalizzare i propri avatar.

Sviluppato dai Bandai Namco Studios Inc. su su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Tekken 8 sfrutterà la potenza della corrente generazione per realizzare il gioco della serie con la grafica più stupefacente di sempre, ma soprattutto il titolo promette anche un nuovo approccio nello stile di gioco, con un nuovo combat system aggressivo che premia le tattiche offensive e assicura scontri spettacolari. Tutti i personaggi di Tekken 8 avranno profonde scelte di personalizzazione, tra cui opzioni completamente nuove, con la possibilità di cambiare i colori di ogni parte, nonché le dimensioni e la posizione degli accessori, consentendo ai giocatori di mostrare davvero il loro stile e portare un tocco personale ai loro personaggi preferiti.

Il CBT (qui il modulo di iscrizione) di TEKKEN 8 permetterà ai giocatori di testare partite competitive online con un matchmaking cross-platform, alzando il livello della competizione facendoli matchare con altri a prescindere da dove si trovino a giocare. Saranno anche in grado di provare la TEKKEN Fighting Lounge, una lobby in cui i giocatori possono interagire tra di loro e accedere a nuove feature e modalità. Nella lounge, si possono creare Avatar personalizzati, comunicare con altri giocatori tramite chat ed emote, organizzare matchmaking e divertirsi con la profondissima personalizzazione e varietà di modalità di gioco, attraverso 4 distinte aree chiamate Battle Area, Customization Shop, TEKKEN DOJO e Beach Area. La lounge vedrà anche il ritorno del Tekken Ball, l’amato mini-game apparso per la prima volta in TEKKEN 3, in cui epiche battaglie sono combattute su campi da beach volley. Il CBT di TEKKEN 8 permetterà ai tester di provare le feature della Battle Area e del Customization Shop, mentre il Tekken Ball non sarà disponibile. Altre feature dalla “TEKKEN Fight Lounge” saranno annunciate presto.

Il CBT avrà 19 personaggi. Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio faranno il loro ritorno per questa beta, mentre Azucena, Raven e il nuovo annuncio Feng saranno giocabili. Ci saranno anche diverse ambientazioni che mettono in risalto i tanti e dinamici dettagli del gioco, che alcuni giocatori potrebbero riconoscere dai tanti trailer pubblicati fino a questo momento. Queste includono Urban Square (notturna), Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum, Arena, e Ortiz Farm, un nuovo stage che è stato aggiunto dal Closed Network Test.

Ricordiamo che è stata recentemente svelata una modalità completamente nuova, Arcade Quest, che sarà per giocatore singolo e che è pensata come il campo di allenamento “definitivo”, basato sulle radici del franchise per introdurre un nuovo modo di giocare e affinare le proprie abilità. In questa modalità, i giocatori possono creare e personalizzare il proprio avatar e “visitare” diversi arcade per partecipare in partite pensate per migliorare il loro gioco e insegnare nuove tecniche. Man mano che i giocatori progrediscono nella storia continueranno a svilupparsi e diventare più forti insieme al loro avatar e ad affinare le loro abilità contro avversari sempre più duri, in una storia non troppo diversa da come alcuni giocatori reali sono entrati negli eSport.

Leggi anche: