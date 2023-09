Saw X: nuova clip ufficiale dall’atteso horror

Arriva oggi in rete una nuova, agghiacciante clip tratta da Saw X, che segna il ritorno di una delle icone horror più prolifiche di sempre, con ben dieci film distribuiti nell’arco di nemmeno vent’anni. Il nuovo film, diretto da Kevin Greutert, scritto da Peter Goldfinger e Josh Stolberg e prodotto da Mark Burg o Oren Koules, sarà distribuito nel nostro paese da Eagle Pictures. Nel cast, Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach e Renata Vaca.

John Kramer (Tobin Bell) è tornato, con il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro, ma il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, ovver vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

Quella di Saw è, dicevamo una delle saghe horror più seguite, e originali, del cinema moderno, con il capostipite Saw – L’enigmista uscito vent’anni fa, nel 2004, diretto da uno dei maestri del cinema dell’orrore, James Wan, che tanti moderni classici ha ideato, diretto e/o prodotto. A questo seguirono Saw II – La soluzione dell’enigma e Saw III – L’enigma senza fine, usciti il 28 ottobre 2005 e il 27 ottobre 2006, mentre il 26 ottobre 2007 è uscito Saw IV, seguito da Saw V il 24 ottobre 2008 e da Saw VI il 23 ottobre 2009. Quello che doveva essere non solo il settimo ma anche il capitolo conclusivo della saga, Saw 3D – Il capitolo finale, si è fatto strada nei cinema americani il 29 ottobre 2010, contribuendo al momentaneo ritorno in auge del 3D nel cinema. La saga è ripartita, poi, il 27 ottobre 2017, con Saw Legacy, mentre il 2021 ha visto l’uscita di Spiral – L’eredità di Saw, unico film della serie ad arrivare in sala in un mese diverso da quello di ottobre.

Leggi anche: