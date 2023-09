Golden Globes 2024: inserita la categoria per i film campioni d’incassi

I Golden Globes hanno deciso di espandersi, ed hanno aggiunto due nuove categorie per i Golden Globes 2024: stiamo parlando di quella per i film campioni d’incassi al box office, e per i migliori comici stand-up in televisione.

Il Golden Globe per i risultati cinematografici e al botteghino includerà i candidati dei film con i maggiori guadagni, o comunque si concentrerà sui titoli più visti di quest’anno che hanno ottenuto un ampio consenso da parte del pubblico.

Mentre il premio che riguarda la migliore interpretazione in una commedia stand-up televisiva riconosce il lavoro di un attore comico per una performance individuale o come parte di un gruppo comico.

Soprattutto la categoria riguardante i film campioni d’incassi al box-office sembra essere un modo per attirare il pubblico di massa verso la cerimonia. Tutto ciò considerando che da anni anche per quanto riguarda la cerimonia degli Oscar si sta discutendo, e si sono provate ad apportare modifiche, per rendere la serata dei premi più interessante.

Le nomination per i Golden Globes 2024 saranno annunciate lunedì 11 dicembre 2023. I vincitori saranno annunciati per gli 81esimi Golden Globe Awards domenica 7 gennaio 2024.