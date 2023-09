Europa: scoperta anidride carbonica nell’oceano della luna di Giove, potenziale indizio di vita

Questa scoperta apre nuove prospettive di ricerca e fornisce informazioni preziose in vista del passaggio ravvicinato della sonda Juice, previsto per il 2032.

Nell’ampio oceano celato sotto la superficie di Europa, una delle lune di Giove, gli scienziati potrebbero aver scoperto un ingrediente cruciale per la vita: l’anidride carbonica (CO2). Questa sorprendente scoperta è stata fatta grazie a due studi indipendenti, uno guidato da Geronimo Villanueva presso il Centro Goddard della NASA e l’altro da Samantha Trumbo dell’Università Cornell e Michael Brown dell’Istituto di Tecnologia della California. Entrambe queste ricerche sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista Science e si basano sulle più recenti osservazioni effettuate con il telescopio spaziale James Webb.

Per lungo tempo, Europa è stata oggetto di intensa ricerca scientifica poiché si crede che sotto il suo spesso manto di ghiaccio si nasconda un vasto oceano d’acqua liquida. Inoltre, sono state osservate più volte emissioni di acqua simili a geyser, suggerendo che sotto diversi chilometri di ghiaccio possano esistere condizioni favorevoli a qualche forma di vita extraterrestre.

Ciò che aggiunge un elemento di entusiasmo a questa prospettiva sono le nuove osservazioni effettuate dal telescopio Webb. Le ricerche di Trumbo e Brown hanno utilizzato i dati per creare una mappa della distribuzione di CO2 sulla superficie di Europa. In particolare, hanno individuato un’area chiamata Tara Regio, caratterizzata da terreno relativamente giovane e caotico, con concentrazioni di carbonio notevolmente superiori alla media. Secondo lo studio di Trumbo, questo terreno emergente indica la presenza di un oceano liquido sottostante ricco di carbonio sotto forma di CO2.

Analogamente, lo studio di Villanueva ha creato una mappa dei due isotopi del carbonio, che sono varianti di questo elemento con un diverso numero di neutroni nel nucleo. Hanno identificato un picco di CO2 nella stessa zona di Tara Regio. Entrambi questi dati convergono nell’ipotesi che l’oceano segreto di Europa contenga carbonio, un elemento fondamentale per la vita.

Questa scoperta apre nuove prospettive di ricerca e fornisce informazioni preziose in vista del passaggio ravvicinato della sonda Juice, previsto per il 2032. La sonda Juice è stata lanciata il 14 aprile 2023 dall’Agenzia Spaziale Europea e si prevede che fornirà ulteriori dettagli sulle condizioni e la composizione di Europa. Inoltre, queste scoperte hanno implicazioni importanti per future missioni, come Europa Clipper, che potrebbero ulteriormente esplorare questo misterioso mondo e cercare segni di vita al di là della Terra.